Persecuzione Uiguri | società giapponesi troncano rapporti con Cina

Ultime Notizie dalla rete : Persecuzione Uiguri

Open

... viene per esempio studiata in rapporto alla guerra civile siriana ( Darwich, Fakhoury 2017 ) o alladegliin Cina ( Byler 2018 ).Ma era stato dato anche spazio allenei confronti della minoranza musulmana deglio a confronti sulla libertà d'espressione. Ma a livello più generale Clubhouse rappresentava per ...La questione legata alle persecuzioni degli Uiguri ha spinto dodici società giapponesi a troncare i loro rapporti commerciali con la Cina.Il Canada dichiara: “È un genocidio il trattamento riservato dalla Cina ai musulmani uiguri nella regione dello Xinjiang“. Il Canada diventa solo il secondo paese al mondo a dichiararlo dopo gli USA.