MotoGP, Ezpeleta: “Gresini grave perdita, sono profondamente addolorato” (Di martedì 23 febbraio 2021) “sono profondamente addolorato per la perdita di Fausto. Era un ottimo amico e mi piaceva molto”. Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, commenta così la scomparsa a 60 anni di Fausto Gresini dopo due mesi di lotta al Covid. “Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche mentre era in ospedale – ha aggiunto Ezpeleta – Mi dispiace molto subire una perdita come questa nel paddock e voglio inviare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri del suo team”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “per ladi Fausto. Era un ottimo amico e mi piaceva molto”. Carmelo, Ceo di Dorna Sports, commenta così la scomparsa a 60 anni di Faustodopo due mesi di lotta al Covid. “Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche mentre era in ospedale – ha aggiunto– Mi dispiace molto subire unacome questa nel paddock e voglio inviare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri del suo team”. SportFace.

