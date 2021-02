Milano, immigrato aggredisce i passanti a colpi di coltello e si scaglia contro un agente: ucciso (Di martedì 23 febbraio 2021) Aggrediva dei passanti in strada brandendo un lungo coltello o una mazza ed è finito ucciso da un poliziotto contro cui si era scagliato, dopo che questi era intervenuto sul posto per fermarlo. A molti ha ricordato il caso Kabobo ed è successo tutto la scorsa notte, a Milano, in via Sulmona. Poco dopo la mezzanotte, la polizia è arrivata dopo le segnalazioni dei residenti. Gli agenti della volante Forlanini, con le indicazioni da parte di cittadini alle finestre, hanno individuato l’uomo dietro una siepe. Lui, 45 anni, filippino, sempre con un grosso coltello da cucina in mano, si è scagliato con violenza contro i poliziotti che hanno cercato di bloccarlo e farlo desistere con l’uso dello sfollagente. Chi è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Aggrediva deiin strada brandendo un lungoo una mazza ed è finitoda un poliziottocui si erato, dopo che questi era intervenuto sul posto per fermarlo. A molti ha ricordato il caso Kabobo ed è successo tutto la scorsa notte, a, in via Sulmona. Poco dopo la mezzanotte, la polizia è arrivata dopo le segnalazioni dei residenti. Gli agenti della volante Forlanini, con le indicazioni da parte di cittadini alle finestre, hanno individuato l’uomo dietro una siepe. Lui, 45 anni, filippino, sempre con un grossoda cucina in mano, si èto con violenzai poliziotti che hanno cercato di bloccarlo e farlo desistere con l’uso dello sfoll. Chi è ...

Milano, filippino aggredisce passanti e agenti con un coltello: la polizia lo uccide

