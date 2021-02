Malika Ayane, “Ti piaci così”: testo del brano in gara a Sanremo (Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama “Ti piaci così” il brano che Malika Ayane porterà sul palco di Sanremo 2021. Scopriamo il testo incentrato sull’autoconsapevolezza Malika Ayane torna per la quinta volta a Sanremo con “Ti piaci così“. “L’idea di tornare sul luogo del delitto” – racconta la concorrente ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni – “mi è venuta la scorsa estate mentre mi trovavo su una spiaggia bellissima. Mi sono resa conto che qualcosa era cambiato nel nostro presente e che quindi la musica ancora di più aveva un valore, ho sentito una sorta di senso di responsabilità“. Il brano che proporrà all’Ariston “parla di sensazioni, è la descrizione di un preciso attimo in cui ci si ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama “Ti” ilcheporterà sul palco di2021. Scopriamo ilincentrato sull’autoconsapevolezzatorna per la quinta volta acon “Ti“. “L’idea di tornare sul luogo del delitto” – racconta la concorrente ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni – “mi è venuta la scorsa estate mentre mi trovavo su una spiaggia bellissima. Mi sono resa conto che qualcosa era cambiato nel nostro presente e che quindi la musica ancora di più aveva un valore, ho sentito una sorta di senso di responsabilità“. Ilche proporrà all’Ariston “parla di sensazioni, è la descrizione di un preciso attimo in cui ci si ...

