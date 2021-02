Lutto nel mondo della MotoGP, è morto Fausto Gresini: aveva 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Fausto Gresini non ce l’ha fatta. Come riportato, è morto a 60 anni il volto storico del Motomondiale e numero uno del team omonimo che dal 2022 tornerà nella classe regina. Ricoverato da oltre un mese in terapia intensiva all’ospedale di Bologna, Gresini stava combattendo la sua personale lotta contro il coronavirus e dopo un miglioramento le condizioni erano successivamente peggiorate fino alla notizia ufficiale della sua scomparsa. Di seguito il tweet del team. ADDIO A Fausto Gresini: UNA VITA DEDICATA ALLE MOTO The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021)non ce l’ha fatta. Come riportato, èa 60il volto storico del Motomondiale e numero uno del team omonimo che dal 2022 tornerà nella classe regina. Ricoverato da oltre un mese in terapia intensiva all’ospedale di Bologna,stava combattendo la sua personale lotta contro il coronavirus e dopo un miglioramento le condizioni erano successivamente peggiorate fino alla notizia ufficialesua scomparsa. Di seguito il tweet del team. ADDIO A: UNA VITA DEDICATA ALLE MOTO The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid,has sadly passed away, few days ...

