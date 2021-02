Lombardia | Brescia e altri Comuni diventano zona arancione rafforzata

(Di martedì 23 febbraio 2021) Valentina Dardari La vicepresidente Moratti ha spiegato che “è stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento" Il presidente della RegioneAttilio Fontana in giornata disporrà unaper la provincia didella Bergamasca, che partirà oggi dalle 18. A spiegarlo in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli a Milano ci ha pensato la vicepresidente e assessore al Welfare di RegioneLetizia Moratti che ha sottolineato: "È stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento”., ala terza ondata Come precisato dalla Moratti, ae provincia si sta assistendo ormai da qualche giorno a una ...

Lo ha detto Letizia Moratti che ha annunciato che oggi il presidente dellaAttilio Fontana "emanerà una ordinanza per la istituzione " in tutta la provincia die nei comuni di ...Il governatore dellaemanerà oggi una ordinanza per l'istituzione in tutta la provincia die in alcuni comuni della provincia di Bergamo una 'zona arancione rafforzata'. Lo ha annunciato il ...Zona arancione rafforata per Brescia e altri Comuni nel bergamasco, in Lombardia. La decisione attesa è arrivata per impedire la diffusione del Covid e delle varianti. L'ordinanza del presidente della ...Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Il nuovo piano vaccinale di Regione Lombardia partirà da giovedì su alcuni territori specifici con più focolai (Brescia e Bergamo) e non prevede che siano ridotte le dosi ...