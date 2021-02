«Il principe Filippo sta bene» | le parole rassicuranti di William

(Di martedì 23 febbraio 2021) Da martedì scorso il principe Filippo è ricoverato, a causa di un imprecisato malessere, in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII, nel centro di Londra. «Non si è trattata di un’emergenza», hanno rassicurato subito i reporter reali. «Il duca di Edimburgo si è presentato in clinica autonomamente, senza l’ausilio dell’ambulanza, su consiglio del medico personale». L’allerta riguardo alla condizioni di salute del principe consorte si è però impennata dopo l’incontro con il figlio Carlo, arrivato direttamente da Highgrove House. L’erede al trono, 72 anni, è stato il primo membro della royal family a far visita a Filippo: due ore di auto per salutare il padre 99enne, che non vedeva da prima di Natale a causa delle misure anti-coronavirus. «Un faccia a faccia di circa trenta minuti», hanno raccontato i tabloid, dopo il quale il principe è stato fotografato con gli occhi lucidi (vedete gallery in alto) alzando il livello di guardia intorno al duca di Edimburgo.

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - Franca21395123 : @Capezzone @atlanticomag @DanieleMeloni80 Buongiorno.. Si a proposito del principe Filippo Inghilterra.. Si negli a… - infoitcultura : Il Principe Filippo ricoverato, il figlio Carlo si commuove: ore di preoccupazione per la famiglia reale - infoitcultura : Principe Filippo, Carlo lascia commosso l’ospedale - infoitcultura : Carlo incontra il principe Filippo. La reazione preoccupa i sudditi -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

... con il 99enne, consorte di Elisabetta, che è ricoverato in ospedale da giorni in condizioni di salute precarie e tuttora criptiche per i sudditi. IlWilliam, suo nipote, ieri ha ...: William rassicura sulle condizioni del nonno e Harry è pronto a rientrare Il, ricoverato in un ospedale londinese dal 17 febbraio scorso, sta bene: lo ha detto ...Mentre su Londra si addensano nubi scure - tra Filippo ricoverato in ospedale e la regina ad annunciare il divorzio definitivo dalla famiglia dei duchi di Sussex - a Los Angeles splende il sole per la ...Mentre su Londra si addensano nubi scure - tra Filippo ricoverato in ospedale e la regina ad annunciare il divorzio definitivo dalla famiglia dei duchi di Sussex - a Los Angeles splende il sole per la ...