Il figlio trasforma la cantina in una suite ristrutturata per far vivere lì i genitori anziani (Di martedì 23 febbraio 2021) George e Bonnie Miller sono una coppia di coniugi di 87 anni, sposati da più di 50 e sempre innamorati, come fosse la prima volta. I due hanno sempre vissuto una vita in simbiosi, l'uno è l'ombra dell'altro, ed in questo modo si sono sempre aiutati e supportati. Con l'avanzare dell'età, purtroppo, gli acciacchi hanno iniziato ad aumentare, e a causa di una caduta, Bonnie si è fratturata una spalla, non riuscendo più a gestire casa come faceva un tempo, nè ad aiutare il marito che ha iniziato da un po' di tempo a non camminare e ad avere anche problemi di memoria. credit: Youtube/Caters Clips Schonn, loro figlio, ha per questo iniziato a pensare ad una soluzione per far vivere serenamente gli ultimi anni ai suoi genitori. L'ipotesi di portarli entrambi in una casa di riposo non è mai stata presa in considerazione da Schonn che ha ...

