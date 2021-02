Gianmarco Saurino single, sorrisi e complicità con l’attrice: il commento che entusiasma i fan (Di martedì 23 febbraio 2021) Artista in ascesa e volto di tante fiction di successo Gianmarco Saurino crede molto nel suo lavoro. Ha intrapreso la carriera d’attore dopo aver frequentato il Centro sperimentale di Roma e da qualche anno ha conquistato il pubblico televisivo grazie ai suoi ruoli molto amati. Tra i personaggi di Che Dio ci aiuti e di Doc-nelle tue mani Saurino riesce anche a creare dei sinceri rapporti d’amicizia con le sue partner anche se non si è mai innamorato di nessuna. Gianmarco Saurino e Aurora Ruffino feeling speciale sul set e non solo In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Gianmarco non si definisce un latin lover o un conquistatore seriale, ma solo un ragazzo semplice dedito soprattutto al suo lavoro. Naturalmente la sua faccia da bravo ragazzo e un fisico ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Artista in ascesa e volto di tante fiction di successocrede molto nel suo lavoro. Ha intrapreso la carriera d’attore dopo aver frequentato il Centro sperimentale di Roma e da qualche anno ha conquistato il pubblico televisivo grazie ai suoi ruoli molto amati. Tra i personaggi di Che Dio ci aiuti e di Doc-nelle tue maniriesce anche a creare dei sinceri rapporti d’amicizia con le sue partner anche se non si è mai innamorato di nessuna.e Aurora Ruffino feeling speciale sul set e non solo In una recente intervista rilasciata a Vanity Fairnon si definisce un latin lover o un conquistatore seriale, ma solo un ragazzo semplice dedito soprattutto al suo lavoro. Naturalmente la sua faccia da bravo ragazzo e un fisico ...

