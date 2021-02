Federico Schiraldi: il ricordo dei compagni di classe di Monza (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli amici di Federico Schiraldi, il 21enne precipitato dal 4° piano durante una festa tra amici, si sono riuniti per ricordare il giovane. Non lo vedevano dallo scorso settembre, quando Federico era ripartito da Monza per Firenze per ritornare alla sua vita universitaria, come faceva ormai da 3 anni a questa parte. Introverso, ma di una intelligenza vivace ed un’ironia pungente, Federico Schiraldi viene descritto così dai compagni di classe. Le sue amiche del liceo, si sono riunite ieri in un ristorante per ricordarlo. Attorno a quel tavolo, sono state ascoltate da Il Corriere della Sera. Hanno confidato i loro ricordi d Federico, alcune con gli occhi lucidi. “Fede era un ragazzo a cui piaceva divertirsi, certo, ma non era ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli amici di, il 21enne precipitato dal 4° piano durante una festa tra amici, si sono riuniti per ricordare il giovane. Non lo vedevano dallo scorso settembre, quandoera ripartito daper Firenze per ritornare alla sua vita universitaria, come faceva ormai da 3 anni a questa parte. Introverso, ma di una intelligenza vivace ed un’ironia pungente,viene descritto così daidi. Le sue amiche del liceo, si sono riunite ieri in un ristorante per ricordarlo. Attorno a quel tavolo, sono state ascoltate da Il Corriere della Sera. Hanno confidato i loro ricordi d, alcune con gli occhi lucidi. “Fede era un ragazzo a cui piaceva divertirsi, certo, ma non era ...

