Elisabetta II vs Harry e Meghan: andrà in onda prima del loro intervento da Oprah Winfrey (Di martedì 23 febbraio 2021) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta guarda le foto Uno pari e tutto da rifare: Oprah Winfrey deve rivedere la messa in onda del suo speciale milionario su Harry e Meghan. Buckingham Palace ha deciso di rispondere allo scoop della famosa giornalista mandando in onda su BBC One il giorno prima un discorso registrato della regina Elisabetta in onore del Commonwealth Day, rivelano i tabloid britannici. Quest’anno la celebrazione tanto cara alla sovrana non ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 febbraio 2021) I 10 scandali che hanno sconvolto la reginaguarda le foto Uno pari e tutto da rifare:deve rivedere la messa indel suo speciale milionario su. Buckingham Palace ha deciso di rispondere allo scoop della famosa giornalista mandando insu BBC One il giornoun discorso registrato della reginain onore del Commonwealth Day, rivelano i tabloid britannici. Quest’anno la celebrazione tanto cara alla sovrana non ...

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il principe William è deluso dal comportamento di Harry e Meghan, a cui non perdona di aver abbandonato e sfidato la regina… - ilgiornale : Il principe William è deluso dal comportamento di Harry e Meghan, a cui non perdona di aver abbandonato e sfidato l… - tempoweb : William e Harry provano a ricucire. Ma l'intervista bomba a Oprah Winfrey fa tremare la Regina #william #harry… - zazoomblog : La regina Elisabetta «risponde» a Harry e Meghan con un intervento in Tv - #regina #Elisabetta #«risponde» #Harry - VanityFairIt : Alla frattura definitiva tra Harry, Meghan e la royal family si aggiunge un nuovo capitolo. La reazione di William.… -