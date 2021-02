È ufficiale | Sgarbi si candida a sindaco di Roma | “La capitale tornerà grande”

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Ci siamo: la miatura adi”. L’istrionico Vittoriocomincia la sua nuova avventura politica con un annuncio su Facebook. E oggi 23 febbraio asi è svolta la conferenza stampa del “Comitato promotore per Vittoriodi”. Chi sostiene la sua corsa elettorale Insieme al parlamentare erano presenti il coordinatore politico di Rinascimento (il partito del critico ferrarese), Cristiano Aresu, e i rappresentanti delle liste che sosterranno ilto. Ovvero Geo (Ambientalisti, Animalisti Europei), Italia Libera con l’avvocato Carlo Taormina e l’economista Nino Galloni, M.C.I (Movimento Cittadini Italiani) con Silvana Bruno e Sviluppo Italia con Carmelo Leo. “Tre ...

SkyTG24 : Vittorio Sgarbi: “Mi candido a sindaco di Roma, è ufficiale” - Adnkronos : #Roma, #Sgarbi: 'E' ufficiale, mi candido a sindaco' - TgLa7 : # Roma:# Sgarbi,'mi candido a sindaco, è ufficiale' - marcelgiorda : RT @DavideRicci1973: Sgarbi candidato a sindaco di Roma, è ufficiale: 'Ridaremo dignità alla capitale'. Ecco fresco di tipografia il manife… - nerosolari : RT @ROMINA70672119: #Vittoriosgarbi fa sul Serio! Ufficiale si candida a sindaco di #Roma Imbocca così la via del Campidoglio Batte centrod… -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale Sgarbi

il Resto del Carlino

La candidatura a Sindaco di Roma è: Vittoriosi è candidato per il posto di primo cittadino . Attuale sindaco di Sutri, nella giornata di oggi, ha tenuto la conferenza stampa al centro di piazza Navona.E', Vittoriosi candida per il ruolo di sindaco di Roma . L'annuncio è stato dato nella serata di ieri su Facebook: "Ci siamo " aveva scritto il noto critico d'arte sulla sua pagina ...Gli Extraliscio e Davide Toffolo portano il “punk da balera” al Festival di Sanremo 2021. La band, prodotta da Elisabetta Sgarbi che ha dedicato un film al progetto, ha presentato oggi in un'affollati ...Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma affermando di voler ridare alla città la dignità di Capitale, rimettendo al centro dei programmi culturali l'immenso patrimonio artistico e archeologico di ...