Dietrofront sulla scuola in Puglia, il Tar ferma Lopalco: stop alla Dad per tutti (Di martedì 23 febbraio 2021) Altra guerra a colpi di Tar sulla scuola. Il Tribunale amministrativo della Puglia ha sospeso l’ordinanza regionale con la quale il presidente Michele Emiliano aveva disposto la didattica digitale integrata al 100% per tutti gli alunni e gli studenti pugliesi fino al 5 marzo per contenere i contagi di Coronavirus. Il ricorso era stato presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di studenti. L’udienza collegiale è fissata al 17 marzo 2021. Le motivazioni del Tar La motivazione della sentenza, firmata dal presidente Orazio Ciliberti, fa riferimento alla giustificazione presentata dalla giunta. «Se fosse vero – scrive il Tar – che l’esigenza fondamentale e? quella dichiarata di consentire la attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici, il provvedimento ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Altra guerra a colpi di Tar. Il Tribunale amministrativo dellaha sospeso l’ordinanza regionale con la quale il presidente Michele Emiliano aveva disposto la didattica digitale integrata al 100% pergli alunni e gli studenti pugliesi fino al 5 marzo per contenere i contagi di Coronavirus. Il ricorso era stato presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di studenti. L’udienza collegiale è fissata al 17 marzo 2021. Le motivazioni del Tar La motivazione della sentenza, firmata dal presidente Orazio Ciliberti, fa riferimentogiustificazione presentata dgiunta. «Se fosse vero – scrive il Tar – che l’esigenza fondamentale e? quella dichiarata di consentire la attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici, il provvedimento ...

EmilianoVerga : RT @MassimoSertori_: ?? La rabbia per il dietrofront dell’ultimo minuto sulla riapertura delle #pistedasci, l’impegno per far arrivare adeg… - rebeka4711 : RT @MassimoSertori_: ?? La rabbia per il dietrofront dell’ultimo minuto sulla riapertura delle #pistedasci, l’impegno per far arrivare adeg… - MassimoSertori_ : ?? La rabbia per il dietrofront dell’ultimo minuto sulla riapertura delle #pistedasci, l’impegno per far arrivare a… - _dietrofront : RT @chetempochefa: La storica immagine di Buzz Aldrin, il secondo uomo ad aver camminato sulla Luna, che ha assistito all’atterraggio di #P… - CarloGuadagni : @Musso___ Confermare #Speranzamorta è stato un atto voluto altamente politico a cui tutti gli 'aderenti sulla fiduc… -