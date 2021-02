Bryan Cranston | nuova serie dopo Breaking Bad | quando e dove vedere “Your Honor”

cinemaniaco_fb : ?????????????? Your Honor: clip esclusiva della nuova serie con star Bryan Cranston in arrivo su Sky… - armymau : @NetflixIT Odiavo chi diceva fosse la serie più bella del mondo. L'ho vista e...aveva ragione. Bryan Cranston immenso - Terevisione : #YourHonor (miniserie): la recensione - mixborghi : RT @cinematografoIT: Da domani arriva su @SkyItalia la serie thriller con Bryan Cranston, nominato al Golden Globe. #YourHonor sarà disponi… - DigitalkPR : 'Your Honor', Bryan Cranston torna con una serie crime che vi terrà sul filo del rasoio fino all’ultimo episodio D… -

Ultime Notizie dalla rete : Bryan Cranston

Your Honor " è una miniserie thriller in dieci puntate con protagonista il divo di "Breaking Bad", in onda dal 24 febbraio ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NowTv. È disponibile anche on demand. Ha come protagonista un famoso giudice di New Orleans, ...Per Davis, vista recentemente in Your Honor accanto a, si tratta di un ritorno a HBO dopo la serie In Treatment e il film I due presidenti , occasioni che le sono valse due nomination ...Dopo lo straordinario successo di "Breaking Bad", Bryan Cranston torna alla ribalta con una serie nuova di zecca: "Your Honor". Ecco quando e dove vederla.Bryan Cranston torna in tv con la serie Your Honor, ecco una clip esclusiva che mostra la star nel ruolo di un giudice alle prese con scelte difficili. Your Honor, la serie che segna il ritorno in tv ...