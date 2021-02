Anche Zaia preoccupato per le varianti in Veneto: 'Oggi aumento dei ricoveri purtroppo' (Di martedì 23 febbraio 2021) "Abbiamo dati da guardare con attenzione e che ci preoccupano, perché è il primo giorno di risalita". Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, nel consueto punto stampa sull'emergenza ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) "Abbiamo dati da guardare con attenzione e che ci preoccupano, perché è il primo giorno di risalita". Lo ha detto il presidente della Regione, Luca, nel consueto punto stampa sull'emergenza ...

Giggi711 : @RobertoRenga Non dimentichiamo,che Bonaccini e Zaia durante la prima ondata hanno lavorato spesso insieme ed erano… - GramsciAG : RT @globalistIT: Ma la #Lega insiste sulle riaperture - giomo2 : RT @globalistIT: Ma la #Lega insiste sulle riaperture - globalistIT : Ma la #Lega insiste sulle riaperture - PaoloMarani3 : @silviaaaaa28 @mbartolotta63 Con Zaia è sempre stato in sintonia. Con E.R. in cima per contagi e non ha mai fatto n… -