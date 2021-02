Ambasciatore e carabiniere uccisi, feretri in Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - E' arrivato intorno alle 23.30 a Ciampino l'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Ad attendere i feretri il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Domani dovrebbero essere svolte le autopsie sui corpi dei nostri connazionali, mentre i funerali dell'Ambasciatore si dovrebbero celebrare giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma sarà poi trasferita a Limbiate, dove ci sarà una camera ardente in Comune, e, sabato, una cerimonia funebre. Con Attanasio e Iacovacci è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - E' arrivato intorno alle 23.30 a Ciampino l'aereo di Stato con a bordo idell'Luca Attanasio e delVittorio Iacovacci,in Congo. Ad attendere iil presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Domani dovrebbero essere svolte le autopsie sui corpi dei nostri connazionali, mentre i funerali dell'si dovrebbero celebrare giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma sarà poi trasferita a Limbiate, dove ci sarà una camera ardente in Comune, e, sabato, una cerimonia funebre. Con Attanasio e Iacovacci è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale.

