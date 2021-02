Xbox Game Studio: in arrivo un evento dedicato all'acquisizione di Bethesda (Di lunedì 22 febbraio 2021) ' Today is a special day… We are THRILLED to welcome the talented teams and beloved Game franchises of @Bethesda to Team Xbox! Read the full announce from @XboxP3 : https://t.co/Jn0HcTJ9Mi pic. Leggi su justnerd (Di lunedì 22 febbraio 2021) ' Today is a special day… We are THRILLED to welcome the talented teams and belovedfranchises of @to Team! Read the full announce from @P3 : https://t.co/Jn0HcTJ9Mi pic.

JustNerd_IT : Xbox Game Studio: in arrivo un evento dedicato all'acquisizione di #Bethesda - Leggi l'articolo completo su:… - GameXperienceIT : Starfield sarà protagonista del prossimo evento organizzato da Xbox e Bethesda? - infoitscienza : Xbox Game Pass, febbraio 2021: la seconda mandata di giochi gratis per gli abbonati - xbox_series : son daccordo con la classifica perche' hanno messo il re in cima????,ci mancasse altro! - Info_e_Games : Microsoft, in arrivo Office 2021: quali sono le novità? - -