Ultime Notizie Roma del 22-02-2021 ore 18:10 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano nella Repubblica Democratica del Congo a colpi di arma da fuoco l’ambasciatore italiano Luca Attanasio il carabiniere trentenne che lo accompagnava Vittorio Iacovacci ucciso anche l’autista della loro vettura forse un rapimento contro un convoglio della missione ONU per la stabilizzazione del paese africano che comprendeva anche il capo delegazione Ué colore cordoglio dalle più alte cariche istituzionali matrella scrive Italia in lutto per questi servitori dello Stato draghi segue gli sviluppi Di Maio rientra a Roma giornata buia Riferirò appena possibile in Parlamento è una missione A volte anche pericolosa ma abbiamo il dovere di dare l’esempio diceva il suo lavoro Attanasio che lascia moglie e figli la politica via Libera del Consiglio dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano nella Repubblica Democratica del Congo a colpi di arma da fuoco l’ambasciatore italiano Luca Attanasio il carabiniere trentenne che lo accompagnava Vittorio Iacovacci ucciso anche l’autista della loro vettura forse un rapimento contro un convoglio della missione ONU per la stabilizzazione del paese africano che comprendeva anche il capo delegazione Ué colore cordoglio dalle più alte cariche istituzionali matrella scrive Italia in lutto per questi servitori dello Stato draghi segue gli sviluppi Di Maio rientra agiornata buia Riferirò appena possibile in Parlamento è una missione A volte anche pericolosa ma abbiamo il dovere di dare l’esempio diceva il suo lavoro Attanasio che lascia moglie e figli la politica via Libera del Consiglio dei ...

