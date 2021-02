Traffico Roma del 22-02-2021 ore 10:00 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ci sono grosse difficoltà lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare o un incidente provoca lunghe code a partire dalla Casilina fino all’uscita Nomentana e quindi Salaria ho ancora sul raccordo per Traffico intenso in carreggiata interna code a tratti dalla Nomentana al bivio per la Roma L’Aquila è più a sud dal uscita Casilina allo svincolo Ardeatina Data l’ora il Traffico ancora intenso con code su tutte le consolari entrata in città ci sono cose sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio con anche sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana e sulla Flaminia da Labaro al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti sulla Salaria sulla Nomentana rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e dal bivio per Tor Lupara via Arturo Graf la polizia locale Cervignano un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ci sono grosse difficoltà lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare o un incidente provoca lunghe code a partire dalla Casilina fino all’uscita Nomentana e quindi Salaria ho ancora sul raccordo perintenso in carreggiata interna code a tratti dalla Nomentana al bivio per laL’Aquila è più a sud dal uscita Casilina allo svincolo Ardeatina Data l’ora ilancora intenso con code su tutte le consolari entrata in città ci sono cose sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio con anche sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana e sulla Flaminia da Labaro al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti sulla Salaria sulla Nomentana rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e dal bivio per Tor Lupara via Arturo Graf la polizia locale Cervignano un ...

