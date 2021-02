Traffico Roma del 22-02-2021 ore 09:00 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo anulare per Traffico intenso in carreggiata interna coda tratti dalla Nomentana al bivio con la Roma L’Aquila è più assurde dall’uscita Casilina lo Ardeatina In che regione esterna code dal bivio per la Roma Fiumicino all’uscita Ostia Acilia Ci sono inoltre difficoltà per un incidente incidente che sta provocando code dall’uscita a Tor Bella Monaca sino al Nomentana in direzione quindi Salaria rallentamenti e code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dal raccordo anulare alla tangenziale est in tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo anulare perintenso in carreggiata interna coda tratti dalla Nomentana al bivio con laL’Aquila è più assurde dall’uscita Casilina lo Ardeatina In che regione esterna code dal bivio per laFiumicino all’uscita Ostia Acilia Ci sono inoltre difficoltà per un incidente incidente che sta provocando code dall’uscita a Tor Bella Monaca sino al Nomentana in direzione quindi Salaria rallentamenti e code sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo anulare alla tangenziale est in tangenziale ...

muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze Impruneta #viabiliTOS #viabiliFI - TrafficoA : A24 - Roma - Coda complanare tratto urbano a24 Coda tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso s... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4) e A1 Svincolo… - VAIstradeanas : 09:17 #A90 Traffico da Svincolo 14: A24 Roma-Teramo a Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:14 #A90 Traffico da Svincolo 15: La Rustica a Svincolo 14: A24 Roma-Teramo.Velocità:10Km/h -