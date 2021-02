Silver Sparrow | il virus misterioso che colpisce i Mac E si autodistrugge

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Individuato su decine di migliaia di Mac. Per ora è silente e non ha condotto ad alcun danno. Apple è corsa ai ripari ma rimangono diverse domande sugli obiettivi di un’infezione latente e sofisticata, in grado di insinuarsi anche nei nuovi chip M1

Red Canary ha reso noto un nuovo malware che colpisce i sistemi macOS . Si tratta di, un tipo di malware piuttosto 'misterioso' ma a quanto pare da non sottovalutare che arriva a poche ore di distanza dalla scoperta del primo malware rivolto ai sistemi Apple basati su ...Battezzato dai ricercatori(passero d'argento), presenta caratteristiche evolute, ampia diffusione e allo stesso tempo il suo scopo e potenziale pericolo rimangono per il momento un ...