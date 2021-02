**Scuola: Comitato Dad per tutti su piede di guerra, 'esposti contro Conte e Azzolina'** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Diciassettemila persone autenticate ed altre 600 in attesa di autenticazione hanno aderito ad oggi alla petizione del Comitato nazionale Dad per tutti che preannuncia all'Adnkronos l'imminente presentazione di "esposti contro l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e l'ex premier Giuseppe Conte per non aver provveduto alla sicurezza delle scuole": Il Comitato fa sapere di essere "prossimo all'invio di una lettera al capo del Dicastero di viale Trastevere Patrizio Bianchi". A parlare è il presidente del Comitato nazionale Dad per tutti, Egidio Privitera, composto da genitori, docenti personale Ata sul piede di guerra, pronti ad una "class action a tutela degli studenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Diciassettemila persone autenticate ed altre 600 in attesa di autenticazione hanno aderito ad oggi alla petizione delnazionale Dad perche preannuncia all'Adnkronos l'imminente presentazione di "l'ex ministro dell'Istruzione Luciae l'ex premier Giuseppeper non aver provveduto alla sicurezza delle scuole": Ilfa sapere di essere "prossimo all'invio di una lettera al capo del Dicastero di viale Trastevere Patrizio Bianchi". A parlare è il presidente delnazionale Dad per, Egidio Privitera, composto da genitori, docenti personale Ata suldi, pronti ad una "class action a tutela degli studenti ...

