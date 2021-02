Paragone: “Botte sinistre ai non allineati” (Di lunedì 22 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone Tal Giovanni Gozzini, dicono storico ma soprattutto docente universitario a Siena, ha apostrofato Giorgia Meloni con parole raffinate, di alto spessore intellettuale, quali “vacca” o “scrofa”. Non solo. Con tal Gozzini si sono esibiti anche altri due campioni del pensiero radical chic Giorgio Van Straten e Raffaele Palumbo. Dicono che questo Van Straten sia addirittura uno dei campioni del pensiero raffinato, uno scrittore, uno straordinario protagonista di salotti letterari di sinistra. Con Gozzini, Van Straten ha fatto coppia in un altissimo scambio di pensiero raffinatissimo in una trasmissione radiofonica dove appunto la Meloni non sarebbe stata nemmeno degna dell’epiteto di “pesciaiola”. “Non offendiamo i pesciaioli” se la ridevano i due cultori del pesce maschio. Ebbene quale sarebbe la colpa della scrofa, vacca, pesciaiola, al secolo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) di GianluigiTal Giovanni Gozzini, dicono storico ma soprattutto docente universitario a Siena, ha apostrofato Giorgia Meloni con parole raffinate, di alto spessore intellettuale, quali “vacca” o “scrofa”. Non solo. Con tal Gozzini si sono esibiti anche altri due campioni del pensiero radical chic Giorgio Van Straten e Raffaele Palumbo. Dicono che questo Van Straten sia addirittura uno dei campioni del pensiero raffinato, uno scrittore, uno straordinario protagonista di salotti letterari di sinistra. Con Gozzini, Van Straten ha fatto coppia in un altissimo scambio di pensiero raffinatissimo in una trasmissione radiofonica dove appunto la Meloni non sarebbe stata nemmeno degna dell’epiteto di “pesciaiola”. “Non offendiamo i pesciaioli” se la ridevano i due cultori del pesce maschio. Ebbene quale sarebbe la colpa della scrofa, vacca, pesciaiola, al secolo ...

