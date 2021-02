Motociclismo, muore per Covid a 60 anni Fausto Gresini (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ morto questa sera a Bologna, all’ospedale Maggiore, all’età di 60 anni, il motociclista, due volte campione del mondo 125, e dirigente sportivo, Fausto Gresini. Colpito dal Covid nello scorso mese di dicembre, non è mai riuscito a superare, nonostante le cure, gli effetti del virus.Ha vinto il titolo iridato nel 1985 e nel 1987. Si è ritirato nel 1994 e ha fondato il team Gresini Racing, di cui è manager, impegnato nelle gare del motomondiale. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ morto questa sera a Bologna, all’ospedale Maggiore, all’età di 60, il motociclista, due volte campione del mondo 125, e dirigente sportivo,. Colpito dalnello scorso mese di dicembre, non è mai riuscito a superare, nonostante le cure, gli effetti del virus.Ha vinto il titolo iridato nel 1985 e nel 1987. Si è ritirato nel 1994 e ha fondato il teamRacing, di cui è manager, impegnato nelle gare del motomondiale.

