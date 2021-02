Maurizio Mattioli | la figlia Francesca e… Gigi Proietti | ecco il collegamento

Leggi su giornal

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è uno dei personaggi televisivi che al momento viene cercato tantissimo. Tra le tante apparizioni in tv si sottolinea anche quella ai Soliti Ignoti, la trasmissione che va in onda su Rai 1 condotta da Amadeus. Un particolare però non è stato lasciato al caso dai tanti fan di. L’attore italiano infatti è rimasto vedovo nel 2014 quando la moglie, purtroppo, è venuta a mancare. Secondo alcune storie che ha raccontato anche lui stesso,non ha più avuto a che fare con altre storie d’amore ed è riuscito a dedicarsi in toto alla. Con lei ha vissuto dei magnifici momenti. Non erano soli però: i due stavano in compagnia di tanti amici tra i quali, si sottolinea, anche la presenza di...