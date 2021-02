Luca Attanasio ucciso nell’area più pericolosa del Congo: era in viaggio per distribuire alimenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Una persona amabile”. “Gentilissimo e sempre disponibile per gli italiani in Congo”. “Lavorava tantissimo anche a livello sociale, aveva anche creato un’associazione per aiutare la popolazione”: sono solo alcuni dei primi commenti di chi ha conosciuto l’ambasciatore Luca Attanasio e commenta incredulo la notizia della sua morte. Cooperanti, missionari, tutti ne serbano un ottimo ricordo. È presto per capire cosa sia davvero successo. Secondo le prime informazioni, risulta che l’ambasciatore e il carabiniere Vittorio Iacovacci fossero partiti questa mattina presto da Goma, capoluogo della regione del Nord Kivu, al confine con il Rwanda, in direzione del Parco Nazionale dei Virunga, insieme a un convoglio del PAM (Programme Alimentaire Mondial, World Food Program) per distribuire alimenti alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Una persona amabile”. “Gentilissimo e sempre disponibile per gli italiani in”. “Lavorava tantissimo anche a livello sociale, aveva anche creato un’associazione per aiutare la popolazione”: sono solo alcuni dei primi commenti di chi ha conosciuto l’ambasciatoree commenta incredulo la notizia della sua morte. Cooperanti, missionari, tutti ne serbano un ottimo ricordo. È presto per capire cosa sia davvero successo. Secondo le prime informazioni, risulta che l’ambasciatore e il carabiniere Vittorio Iacovacci fossero partiti questa mattina presto da Goma, capoluogo della regione del Nord Kivu, al confine con il Rwanda, in direzione del Parco Nazionale dei Virunga, insieme a un convoglio del PAM (Programme Alimentaire Mondial, World Food Program) peralle ...

