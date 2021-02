Luca Attanasio, chi era l’ambasciatore italiano ucciso in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Nell’attacco in Congo contro un convoglio delle Nazioni Uniti, questa mattina sono rimasti uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio e un giovane carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci. Il diplomatico italiano era nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977 e lascia tre bambine, avute insieme alla moglie di origini marocchine Zakia Seddiki. Quest’ultima è fondatrice e presidente della Ong Mama Sofia, un’organizzazione composta da volontari italiani e internazionali sorta a Kinshasa nel 2017. Mama Sofia porta avanti diversi progetti umanitari in Congo, in particolare per i bambini nei settori sanitario, dell’educazione e di accesso all’acqua. Sempre dal 2017 Luca Attanasio era Capo Missione nella capitale della Repubblica Democratica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Nell’attacco incontro un convoglio delle Nazioni Uniti, questa mattina sono rimasti uccisie un giovane carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci. Il diplomaticoera nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977 e lascia tre bambine, avute insieme alla moglie di origini marocchine Zakia Seddiki. Quest’ultima è fondatrice e presidente della Ong Mama Sofia, un’organizzazione composta da volontari italiani e internazionali sorta a Kinshasa nel 2017. Mama Sofia porta avanti diversi progetti umanitari in, in particolare per i bambini nei settori sanitario, dell’educazione e di accesso all’acqua. Sempre dal 2017era Capo Missione nella capitale della Repubblica Democratica ...

