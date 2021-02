Lazio Sampdoria | Inzaghi 12esimo uomo in campo | la polemica – FOTO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’immagine diun metro dentro ilcon il quartoimpassibile sta facendo il giro dei social: impazza lapostSono diverse le immagini – diventate virali – che ritraggono Simone, allenatore della, un metro dentro ildurante. Il tecnico biancoceleste, durante la punizione battuta da Fabio Quagliarella, si sbraccia e urla in maniera scomposta davanti a un impassibile quarto. GUARDA LE IMMAGINI SU SAMPNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

UEFAcom_it : Decide Luis Alberto: la Lazio supera la Sampdoria e torna a vincere ?? Chi è stato il migliore in campo? #UCL |… - Dalla_SerieA : Serie A, Lazio-Sampdoria, l'analisi di Simone Inzaghi - - scorelawn : SERIE A 1. Internazionale (53) 2. Milan (49) 3. Roma (43) 4. Lazio (43) 5. Juventus (42) 6. Napoli (40) 7. Atalant… - clubdoria46 : #LazioSamp, rigore negato a #Quagliarella: i tifosi contro #Massa e #Ranieri #samp #ferrero - scorelawn : SERIE A 2021/02/21 Atalanta 4 - 2 Napoli Benevento 0 - 0 Roma Milan 0 - 3 Internazionale Parma 2 - 2 Udinese 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sampdoria

... piegando lae rimanendo ampiamente in corsa per un posto nelle prime quattro della Serie ... leggendo insieme le probabili formazioni diBayern. DIRETTABAYERN STREAMING VIDEO TV: ...... Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro la. Una grande notte Champions League con l'Olimpico vuoto, è il triste calcio durante la pandemia. Ma i sostenitori della, come già accaduto ...L’immagine di Inzaghi un metro dentro il campo con il quarto uomo impassibile sta facendo il giro dei social: impazza la polemica post Lazio Sampdoria ...Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 23esima giornata. Da Milan e Inter a Juventus, Lazio e Roma: la classifica senza Var ...