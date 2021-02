Lazio, al via la vaccinazione ai docenti. Zona rossa a Colleferro e Carpineto (Di lunedì 22 febbraio 2021) È partita questa mattina la vaccinazione a docenti e personale scolastico della regione. Circa 4mila le dosi inoculate nei trenta centri vaccinali sul territorio. A ricevere il vaccino AstraZeneca gli insegnanti dai 45 ai 55 anni. Da giovedì invece toccherà personale dai 33 ai 44 anni. Superate le 33mila prenotazioni, alle quali nelle prossime si aggiungeranno quelle dei lavoratori dai 56 ai 65 anni, che dopo l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco potranno ricevere il vaccino anglo-svedese.. Nel frattempo sul fronte over 80 si procede il più rapidamente possibile, al netto dei ritardi e dei tagli nelle consegne. Superata quota 80mila somministrazioni ai più anziani. “Circa il 20% sul totale – ha spiegato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – Siamo la regione che sta vaccinando di più”. Sul territorio, però, preoccupa la diffusione della variante ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021) È partita questa mattina lae personale scolastico della regione. Circa 4mila le dosi inoculate nei trenta centri vaccinali sul territorio. A ricevere il vaccino AstraZeneca gli insegnanti dai 45 ai 55 anni. Da giovedì invece toccherà personale dai 33 ai 44 anni. Superate le 33mila prenotazioni, alle quali nelle prossime si aggiungeranno quelle dei lavoratori dai 56 ai 65 anni, che dopo l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco potranno ricevere il vaccino anglo-svedese.. Nel frattempo sul fronte over 80 si procede il più rapidamente possibile, al netto dei ritardi e dei tagli nelle consegne. Superata quota 80mila somministrazioni ai più anziani. “Circa il 20% sul totale – ha spiegato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – Siamo la regione che sta vaccinando di più”. Sul territorio, però, preoccupa la diffusione della variante ...

