Incidente aereo a Denver | decine di Boeing 777 a terra | cosa sta succedendo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella giornata di ieri la stampa americana ha fatto girare in rete diverse immagini, le quali ritraggono un motore in fiamme di undiretto a Honolulu che e è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo attraverso un atggio di emergenza L’esplosione del motore in volo Il motore destro ha subito un guasto ed è esploso a metà volo, causando una pioggia di detriti su un’area abitata nei pressi della città del Colorado,.Non c’è stato alcun ferito fra i 231 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio, ma non è ancora chiaro se ce ne siano stati tra gli abitanti. Poco dopo l’il capo della Federal Aviation Administration, Steve Dickson, ha annunciato l’ordine di emergenza di procedere ad ispezioni intensificate dei veicoli777 con motori del modello Pratt ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente aereo

Un incidente simile aveva coinvolto un altro Boeing 777 della Japan Airlines lo scorso 4 dicembre ...la copertura del motore si era staccata dalla fusoliera lasciando i turboreattori scoperti e l'... L'aereo che ha preso fuoco in volo facendo piovere rottami sulle ... Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 14:48 L'incidente è avvenuto nella serata di sabato (ora italiana) a un ...2 feriti e numerosi danni. In alcune immagini pubblicate in rete si nota un veicolo perforato da pezzi di motore del velivolo mentre un video mostra l'aereo emettere fumo.