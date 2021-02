Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro | «Derby? Abbiamo commesso tanti errori Su Sanremo…»

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic riceve

Calcio News 24

Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d'Oro a Zlatan, che ha rilasciato qualche ...Zlatandal Milan 27.397 euro lordi per ogni singola giornata dell'anno, compresi i festivi e i riposi. E' un asset (visto che parlare di campo oggi sembra limitativo) da 10 milioni ...MILANO - La sconfitta nel derby vale un tapiro per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero, mai in partita nella stracittadina e sostituito da Pioli nel secondo tempo, ha ricevuto il Tapiro d'oro d ...Arriva un'anteprima della puntata di questa sera di "Striscia la Notizia" con Zlatan Ibrahimovic e non proprio in positivo. Lo.