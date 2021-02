Grazie all'intelligenza artificiale leggeremo i papiri carbonizzati di Ercolano (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'intelligenza artificiale permetterà di decifrare i rotoli carbonizzati dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.c. Leggi su it.mashable (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'permetterà di decifrare i rotolidall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.c.

WeCinema : Nasceva oggi #23febbraio 1940 l'attore ribelle e anticonformista #PeterFonda. Conosciuto da tutti come icona di Hol… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - poliziadistato : Traffico di droga in Italia e all'estero, operazione #Squadramobile Milano con #Sco e #Dcsa. Arresti, sequestro ben… - paoloigna1 : RT @agorarai: Elena Biggioggero è con Giuseppe Pasini, imprenditore, presidente Confindustria Brescia: 'In questo momento Brescia sta viven… - LucianoRomeo9 : RT @marioerdrago: 'Il prossimo 25 febbraio, grazie all’impegno della presidenza portoghese, potrebbe realizzarsi una rivoluzione la cui pro… -