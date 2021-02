Fine di un’epoca per Barbara d’Urso: Mediaset ha deciso che deve lasciare lo studio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barbara d’Urso ha comunicato che dalla prossima puntata di Live Non è la d’Urso ci sarà un clamoroso cambiamento. Dopo anni di trasmissione all’interno dello studio 11 del centro produzione Mediaset di Cologno Monzese, la conduttrice è stata costretta a trasferirsi in uno più piccolo. A partire dalla nuova diretta, infatti, la conduttrice napoletana guiderà il programma dallo studio dove ogni giorno va in onda Mattino 5. Il motivo? Far risparmiare alla rete…ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Barbara d’Urso: addio al suo studio Sono ancora nitide le immagini che Barbara d’Urso riportava su Instagram e che ritraevano la costruzione dello studio di Live – Non è la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha comunicato che dalla prossima puntata di Live Non è laci sarà un clamoroso cambiamento. Dopo anni di trasmissione all’interno dello11 del centro produzionedi Cologno Monzese, la conduttrice è stata costretta a trasferirsi in uno più piccolo. A partire dalla nuova diretta, infatti, la conduttrice napoletana guiderà il programma dallodove ogni giorno va in onda Mattino 5. Il motivo? Far risparmiare alla rete…ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo.: addio al suoSono ancora nitide le immagini cheriportava su Instagram e che ritraevano la costruzione dellodi Live – Non è la ...

