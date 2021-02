Fdi: Meloni, 'grazie a Mattarella, ha dato segnale a tutta classe politica' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo gli insulti ricevuti sabato scorso "non mi aspettavo la telefonata di Mattarella, lo voglio ringraziare ancora una volta, non era scontata, non era neanche dovuta, però è un segnale". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'. "Credo di essere uno dei politici italiani più insultati in assoluto, quello che abbiamo visto in queste ore -ha aggiunto la leader di Fdi- è la punta di un iceberg, potrei citare solo nell'ultima settimana gli insulti triviali e non che mi sono stati rivolti. Il Presidente della Repubblica decide di fare secondo me una cosa che segna un limite, mi ha chiamato quasi subito, e fin quando non mi ha chiamato Mattarella non c'era stata solidarietà, io lo avevo chiaramente denunciato ma non c'era stata questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo gli insulti ricevuti sabato scorso "non mi aspettavo la telefonata di, lo voglio ringraziare ancora una volta, non era scontata, non era neanche dovuta, però è un". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'. "Credo di essere uno dei politici italiani più insultati in assoluto, quello che abbiamo visto in queste ore -ha aggiunto la leader di Fdi- è la punta di un iceberg, potrei citare solo nell'ultima settimana gli insulti triviali e non che mi sono stati rivolti. Il Presidente della Repubblica decide di fare secondo me una cosa che segna un limite, mi ha chiamato quasi subito, e fin quando non mi ha chiamatonon c'era stata solidarietà, io lo avevo chiaramente denunciato ma non c'era stata questa ...

