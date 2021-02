Fausto Gresini non è morto, clamoroso errore dei media (Di martedì 23 febbraio 2021) . Tutti hanno dato la notizia, ma la famiglia ha appena smentito. Gresini è in condizioni molto critiche, ma al momento è ancora vivo. Anche noi abbiamo dato come tutti la notizia del decesso, mai come in questo caso possiamo dirci felici di aver sbagliato. Fausto Gresini L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) . Tutti hanno dato la notizia, ma la famiglia ha appena smentito.è in condizioni molto critiche, ma al momento è ancora vivo. Anche noi abbiamo dato come tutti la notizia del decesso, mai come in questo caso possiamo dirci felici di aver sbagliato.L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

