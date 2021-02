Ego Fuffaro | Tutto è propaganda

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Chi è “Ego”? E’ il personaggio che nasce dalla matita di Alessio Spataro, autore satirico con una vena estremamente indipendente da schieramenti politici e che descrive in modo pungente la realtà fatta di spietata. Ego è un giovane papero, un filosofo egocentrico che apre le porte ail teatrino politico attuale. Non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: 80 anni di Batman in mostra al Romics Romics 2019, torna il festival del fumetto Salmo incontra Dylan Dog e molte altre novità Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Una storia di Gipi sul New York Times Nuove mappe del Paradiso di Makkox