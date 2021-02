Educazione fisica, ecco quando si deve indossare la mascherina. Le risposte del Cts. NOTA (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’Educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile. L'articolo .

blvshinglou : mi è venuto il ciclo e domani non faccio educazione fisica ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? - blvshinglou : @womanxmar no tanto domani ho educazione fisica - gioxskairipa : domani: interrogazione di storia mercoledì: compito di geografia e di francese giovedì: interrogazione di educazion… - direzionesole : RT @disturbodumore: tra di noi non c’è chimica, voleva la storia, io solo educazione fisica - disturbodumore : tra di noi non c’è chimica, voleva la storia, io solo educazione fisica -