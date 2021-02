Decreto milleproroghe, è corsa contro il tempo per approvarlo. I provvedimenti per la scuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Decreto milleproroghe approda in aula a Montecitorio dopo che le commissioni parlamentari hanno concluso l'esame e votato i numerosi emendamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilapproda in aula a Montecitorio dopo che le commissioni parlamentari hanno concluso l'esame e votato i numerosi emendamenti. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Governo: prima grana alla Camera, si vota sulla #prescrizione. All'esame emendamenti al Milleproroghe, ok decret… - mauriziosantin : RT @sara_moretto: Di nuovo #inpartenzaperRoma per l’esame in aula del decreto “Milleproroghe”. Soddisfatta per l’approvazione in commission… - ItaliaViva : RT @sara_moretto: Di nuovo #inpartenzaperRoma per l’esame in aula del decreto “Milleproroghe”. Soddisfatta per l’approvazione in commission… - menomm : RT @Montecitorio: Seduta aperta, in corso in Aula la discussione generale del decreto #Milleproroghe. I deputati iscritti a parlare. Dirett… - Montecitorio : Seduta aperta, in corso in Aula la discussione generale del decreto #Milleproroghe. I deputati iscritti a parlare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto milleproroghe Biogas agricolo, il Governo Draghi proroga gli incentivi per gli impianti ...dimostrata il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in riferimento all'approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe che ...

La maggioranza sceglie il rinvio Oggi l'Aula della Camera varerà il decreto Milleproroghe in scadenza lunedì prossimo. Il dibattito in commissione è terminato sabato scorso e ha portato con sé una gran quantità di scorie (non solo metaforicamente) che rendono palese ...

Decreto milleproroghe, niente mobilità straordinaria sul 100% dei posti e proroga contratti covid. Bocciati emendamenti Orizzonte Scuola Milleproroghe: Fdi ritira emendamenti, solo gli indispensabili "Fratelli d'Italia ha presentato 350 emendamenti al decreto Milleproroghe ma non intendiamo fare alcun ostruzionismo e ci concentreremo nel merito del provvedimento. Vista la prossima scadenza del dec ...

Cassa integrazione: tutte le istruzioni Inps per il 2021 Con una nuova circolare l’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove misure di integrazione salariale fruibili nel 2021: cassa integrazione ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd), assegno ordinari ...

...dimostrata il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in riferimento all'approvazione degli emendamenti alche ...Oggi l'Aula della Camera varerà ilin scadenza lunedì prossimo. Il dibattito in commissione è terminato sabato scorso e ha portato con sé una gran quantità di scorie (non solo metaforicamente) che rendono palese ..."Fratelli d'Italia ha presentato 350 emendamenti al decreto Milleproroghe ma non intendiamo fare alcun ostruzionismo e ci concentreremo nel merito del provvedimento. Vista la prossima scadenza del dec ...Con una nuova circolare l’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove misure di integrazione salariale fruibili nel 2021: cassa integrazione ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd), assegno ordinari ...