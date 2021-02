Covid, Rezza: “Bisogna vaccinare il più possibile nel minor tempo possibile” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “In questo momento noi pensiamo che Bisogna vaccinare il più possibile nel minor tempo possibile. Dobbiamo fare una corsa contro il tempo. E quindi più vaccini e più dosi di vaccini avremo a disposizione e meglio sarà“. Queste le parole di Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, che è intervenuto al webinar ‘Covid-19: Il terzo vaccino e le strategie nazionali e regionali’, promosso dall’Accademia lombarda di sanità pubblica. “In questo momento il problema è rispondere alla forte domanda di vaccino della popolazione – ha proseguito Rezza – Abbiamo un terzo vaccino, come recita il titolo di questo webinar, e speriamo di averne anche un quarto, con ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “In questo momento noi pensiamo cheil piùnel. Dobbiamo fare una corsa contro il. E quindi più vaccini e più dosi di vaccini avremo a disposizione e meglio sarà“. Queste le parole di Gianni, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, che è intervenuto al webinar ‘-19: Il terzo vaccino e le strategie nazionali e regionali’, promosso dall’Accademia lombarda di sanità pubblica. “In questo momento il problema è rispondere alla forte domanda di vaccino della popolazione – ha proseguito– Abbiamo un terzo vaccino, come recita il titolo di questo webinar, e speriamo di averne anche un quarto, con ...

