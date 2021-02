Covid-19, lunedì nero al “San Pio”: due decessi, una è una 78enne sannita (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comincia nel peggiore dei modi la settima all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Si registrano, infatti, due decessi per problemi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si tratta di una 78enne sannita e di un 73enne del napoletano. Sono attualmente, invece, 40 i pazienti ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comincia nel peggiore dei modi la settima all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Si registrano, infatti, dueper problemi legati al-19 nelle ultime 24 ore. Si tratta di unae di un 73enne del napoletano. Sono attualmente, invece, 40 i pazienti ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

guerini_lorenzo : Oggi sopralluogo alla Cecchignola al nuovo #Hub vaccinale della #Difesa. 32 postazioni 40 medici 70 infermieri. Ope… - LegaSalvini : ?? COVID: #ROMEO E #MOLINARI, STOP CON METODO CONTE. SERVE CAMBIO, ANCHE SQUADRA TECNICI “Non si può continuare con… - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 22 FEBBRAIO 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sull… - Giorgia62613340 : VALANGA DI INSEGNANTI A CASA PER REAZIONI VACCINALI Ecatombe nelle scuole. Questo fine settimana molti insegnanti,… - nuova_venezia : Come ogni lunedì torna a scendere la curva dei nuovi contagi Covid in Veneto, che registra 509 positivi al virus ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Appalti ferroviari, è allarme: "Stipendi in ritardo". Settanta lavoratori sono spezzini ... non è stato loro assegnato alcun riconoscimento economico durante l'emergenza Covid e anzi lo ... Lunedì 22 febbraio 2021 alle ...

Settimana della Moda 2021, tutte le novità: dai party virtuali agli eventi su TikTok ...formato digitale o organizzare le visite in showroom nel ferreo rispetto delle regole anti Covid. ... Del Core , mercoledì 24 febbraio alle 15:30 e Valentino , lunedì 1 marzo alle 14. Tutti gli ...

Lombardia Da lunedì 15 febbraio al via campagna vaccini anti-covid per over 80 WelfareNetwork ... non è stato loro assegnato alcun riconoscimento economico durante l'emergenzae anzi lo ...22 febbraio 2021 alle ......formato digitale o organizzare le visite in showroom nel ferreo rispetto delle regole anti. ... Del Core , mercoledì 24 febbraio alle 15:30 e Valentino ,1 marzo alle 14. Tutti gli ...