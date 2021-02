Covid-19 | in 25 sorpresi a tavola per un compleanno | ristorante chiuso

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Erano seduti intorno ad un unico tavolo, intenti a festeggiare unnonostante le normative anti-. A fare la ”sorpresa” alle 25 persone radunatesi in undi Torre del Greco sono stati i carabinieri della locale sezione Radiomobile. L’intervento dei militari, impegnati in specifici controlli legati al rispetto delle restrizioni imposte da Governo e Regione, è avvenuto in via De Nicola: qui le forze dell’ordine hanno trovato i soggetti intenti a banchettare l’uno vicino agli altri. Per i 25 presenti sono scattate le sanzioni del caso. Multato anche il titolare dell’esercizio, che adesso dovrà restareper cinque giorni senza poter effettuare nemmeno il servizio di asporto ora consentito in Campania, da ieri nuovamente in ”zona ...

