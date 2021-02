MediasetTgcom24 : Cervo cade in un Naviglio nel Milanese, salvato da gruppo di volontari #milano - AnimaliUgda : RT @OIPAonlus: Milano, un #cervo cade nei Navigli. L’OIPA dà l’allarme e scattano i soccorsi. Salvato, sarà ospitato nella Riserva naturale… - Mortisia17 : RT @OIPAonlus: Milano, un #cervo cade nei Navigli. L’OIPA dà l’allarme e scattano i soccorsi. Salvato, sarà ospitato nella Riserva naturale… - Affaritaliani : Cervo cade nel Naviglio, salvato e portato nella Riserva naturale di Vanzago - LucillaMasini : Cervo cade in un Naviglio nel Milanese, salvato da gruppo di volontari. A fine operazione ha ringraziato: 'Grazie a… -

Il coordinatore delle guardie zoofile Oipa di Milano, Fabio D'Aquila, anch'egli sul posto, racconta: 'Si tratta di un grande cervo caduto nel Naviglio Martesana all'altezza di Cernusco.
Un cervo che vagava tra i palazzi alla periferia di Milano ha causato un certo scompiglio lunedì mattina nella zona tra Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Brugherio e Pioltello. L'animale era ...