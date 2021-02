Attentato in Congo: il carabiniere ucciso si stava per sposare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il carabiniere Vittorio Iacovacci aveva già prefissato la data per le nozze, ma è stato ucciso prima del lieto evento. Vittorio Iacovacci è il carabiniere morto nell’Attentato di questa mattina a Gomu, nella Repubblica Democratica del Congo, che ha visto la morte anche di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella nazione. Vittorio aveva solo trenta anni ed era prossimo alle nozze, ma purtroppo non arriverà mai al lieto evento. “Non sono in grado di parlare per il dolore. Vittorio era un bravissimo ragazzo, un ragazzo come gli altri, amava il calcio e la sua fidanzata”, queste le parole dello zio Marco. Effettivo nel XIII Reggimento Gorizia, era partito per il Congo a settembre e la sua missione nel paese africano era ormai agli sgoccioli. A recarsi nella casa ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) IlVittorio Iacovacci aveva già prefissato la data per le nozze, ma è statoprima del lieto evento. Vittorio Iacovacci è ilmorto nell’di questa mattina a Gomu, nella Repubblica Democratica del, che ha visto la morte anche di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella nazione. Vittorio aveva solo trenta anni ed era prossimo alle nozze, ma purtroppo non arriverà mai al lieto evento. “Non sono in grado di parlare per il dolore. Vittorio era un bravissimo ragazzo, un ragazzo come gli altri, amava il calcio e la sua fidanzata”, queste le parole dello zio Marco. Effettivo nel XIII Reggimento Gorizia, era partito per ila settembre e la sua missione nel paese africano era ormai agli sgoccioli. A recarsi nella casa ...

