Alessia Marcuzzi, che sorpresa: arriva un’indiscrezione bomba (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessia Marcuzzi, colpo di scena: arriva una notizia incredibile che fa impazzire i fan. L’annuncio è arrivato in diretta tv. Indiscrezione super per Alessia Marcuzzi: la show girl romana potrebbe condurre la nuova edizione di ‘Scherzi a parte’. La sexy bionda, reduce dal ritorno in conduzione a Le Iene proprio martedì scorso accanto a Nicola L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021), colpo di scena:una notizia incredibile che fa impazzire i fan. L’annuncio èto in diretta tv. Indiscrezione super per: la show girl romana potrebbe condurre la nuova edizione di ‘Scherzi a parte’. La sexy bionda, reduce dal ritorno in conduzione a Le Iene proprio martedì scorso accanto a Nicola L'articolo proviene da Inews.it.

AlessiaAlesia : RT @Grammarknower: Io penso solo che, se lo avesse condotto Alessia Marcuzzi questo circo, non avrebbero potuto nascondere nessuna clip e A… - smppf : RT @leeveean: Due cose: 1. ALESSIA MARCUZZI QUANTO CAZZO MI MANCHI 2. All'Isola le hanno fatto un sorpresa dopo 5 minuti praticamente, sti… - skocciata : @IlContiAndrea In un mondo di Signorini, tu sii Alessia Marcuzzi??? - williamsmjle : RT @Grammarknower: Io penso solo che, se lo avesse condotto Alessia Marcuzzi questo circo, non avrebbero potuto nascondere nessuna clip e A… - SpFerss : RT @Grammarknower: Io penso solo che, se lo avesse condotto Alessia Marcuzzi questo circo, non avrebbero potuto nascondere nessuna clip e A… -