Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 12 | 30

(Di domenica 21 febbraio 2021)DEL 21 FEBBRAIOORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA-FIUMICINO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DALLA PONTINA, PROSEGUENTO IN INTERNA TROVIAMO DELLA CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BOCCEA E LA-FIUMICINO E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL NODO CON L’A24-TERAMO E LA TIBURTINA ANDIAMO SULL’AURELIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN USCITA DASEMPRE IN USCITA ...