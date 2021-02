Top Dieci di Carlo Conti | la data di uscita

(Di domenica 21 febbraio 2021) Si stanno scaldando i motori per la seconda edizione del varietà del sabato sera condotto da, che andrà in onda a primavera. Dopo una prima stagione dagli ascolti importanti, ecco che la Rai ha deciso di riproporre il varietà. Lo show prevede due squadre contrapposte, di personaggi famosi, che si scontreranno e ladi inizio di questo varietà è intorno all’11aprile, dopo il ciclo di spettacoli Articolo completo: dal blog SoloDonna

Dopo l'esperienza risalente a luglio dello scorso anno con la prima edizione di, Carlo Conti è pronto a tornare in prima serata con una seconda stagione dello show di Rai1, a partire dal prossimo aprile. Questo è quanto, secondo TvBlog, sarebbe nei piani della tv ...Con Top Dieci, quindi, il conduttore si prepara a tornare in prima serata con un programma che già nella sua prima edizione aveva riscontrato un certo successo da parte del pubblico italiano che ...Carlo Conti è già all'opera per una nuova edizione di "Top Dieci": a quanto pare, dovrà affrontare ancora una volta la concorrenza di Maria De Filippi.