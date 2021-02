Sconcerti: Lukaku è un grande centravanti, ma non ancora un fuoriclasse come Ibrahimovic (Di domenica 21 febbraio 2021) Lukaku è un grande centravanti, ma non un fuoriclasse come Ibra. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Per confrontare i due campioni di Inter e Milan, che oggi si affronteranno nel derby, e che hanno 12 anni di differenza, confronta i gol che aveva fatto Ibra all’età attuale di Romelu. All’epoca, Zlatan aveva già segnato 106 reti in quattro squadre diverse e ha vinto campionati ovunque, mentre Lukaku ne ha segnati 169 in sei squadre e ha vinto solo un campionato in Belgio. “Significa che i gol di Lukaku hanno pesato meno pur essendo tanti di più di quelli di Ibrahimovic. Secondo piccola aritmetica questo fa di lui un grande centravanti, non ancora un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021)è un, ma non unIbra. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera. Per confrontare i due campioni di Inter e Milan, che oggi si affronteranno nel derby, e che hanno 12 anni di differenza, confronta i gol che aveva fatto Ibra all’età attuale di Romelu. All’epoca, Zlatan aveva già segnato 106 reti in quattro squadre diverse e ha vinto campionati ovunque, mentrene ha segnati 169 in sei squadre e ha vinto solo un campionato in Belgio. “Significa che i gol dihanno pesato meno pur essendo tanti di più di quelli di. Secondo piccola aritmetica questo fa di lui un, nonun ...

