Running | Mezza maratona di Trecate 2021 | risultati e classifica Successi di Cuneaz e Brogiato

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il mondo della corsa su strada prova a ripartire nonostante la pandemia:, comune in provincia Novara, ha infatti ospitato domenica 21 febbraio unainserita del programmadella FIDAL. Poco meno di 400 gli atletiti con successo finale per Renee Sara. In campo maschile,, portacolori del CUS Pro Patria Milano, ha tagliato il traguardo in 1h05’31’’, precedendo il compagno di squadra Andrea Astolfi (1h06’40’’) e Michele Sarzilla (CUS Insubria Varese Como), che ha concluso la gara in 1h06’57’’. In campo femminile, come detto, vittoria per Sara. Per la rappresentante dell’Aeronautica militare una prova sontuosa, chiusa in 1h12’45’’, crono che vale ...