Quasi 1.400 attività annientate dal covid in Toscana: colpiti soprattutto bar e ristoranti (Di domenica 21 febbraio 2021) La crisi del terziario nel 2020 analizzata da Confcommercio: altre 7.500 in condizioni disperate. Il direttore Marinoni: «Non sono questa attività responsabili dell'aumento del contagio» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 21 febbraio 2021) La crisi del terziario nel 2020 analizzata da Confcommercio: altre 7.500 in condizioni disperate. Il direttore Marinoni: «Non sono questaresponsabili dell'aumento del contagio»

