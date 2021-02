Nightmare Before Christmas: il simpatico omaggio in uno sketch di Saturday Night Live (Di lunedì 22 febbraio 2021) Pete Davidson ha omaggiato Jack Skeletron, protagonista di Nightmare Before Christmas, in uno sketch di Saturday Night Live. Pete Davidson ha omaggiato Jack Skeletron, protagonista di Nightmare Before Christmas, in uno sketch di Saturday Night Live. Nel video, che potete vedere qui sotto, si tiene un concorso per eleggere il miglior performer con le gambe esili ("Mr. Chicken Legs" in inglese), e vari uomini esibiscono i talenti dei propri arti inferiori. A spuntarla è il personaggio interpretato da Davidson, che si esibisce vestito come il protagonista del celebre film d'animazione, regalandoci un esilarante balletto. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Pete Davidson ha omaggiato Jack Skeletron, protagonista di, in unodi. Pete Davidson ha omaggiato Jack Skeletron, protagonista di, in unodi. Nel video, che potete vedere qui sotto, si tiene un concorso per eleggere il miglior performer con le gambe esili ("Mr. Chicken Legs" in inglese), e vari uomini esibiscono i talenti dei propri arti inferiori. A spuntarla è il personaggio interpretato da Davidson, che si esibisce vestito come il protagonista del celebre film d'animazione, regalandoci un esilarante balletto. ...

wellnessrain : RT @infoitcultura: Nightmare Before Christmas 2 si farà, Disney prepara la storia del nuovo film - infoitcultura : Nightmare Before Christmas 2 si farà, Disney prepara la storia del nuovo film - 3cinematographe : #NightmareBeforeChristmas continua attraverso gli occhi di Sally - wienersoldixr : @happinessseb MONSTER&CO E A NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS E SEB E SW E IL GRINCH E TUTTO PRATICAMENTE - cineblogit : Nightmare Before Christmas: annunciato un romanzo sequel incentrato su Sally -